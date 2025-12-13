Curry magia in Nba | fa canestro… dal tunnel degli spogliatoi

Prima del match tra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, Steph Curry ha incantato il pubblico con un canestro spettacolare dal tunnel degli spogliatoi, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua abilità straordinaria. Un gesto che ha catturato l’attenzione degli appassionati e aggiunto un tocco di magia alla serata NBA.

(Adnkronos) – Magia di Steph Curry. Il cestista statunitense dei Golden State Warriors si è preso la scena prima del match di Nba contro i Minnesota Timberwolves, perso 127-120, con un canestro direttamente dal tunnel degli spogliatoi. Curry, specialista dei tiri da tre punti, questa volta ha voluto andare ben oltre l'arco, facendosi passare un .

Chef Curry doing Chef Curry things

