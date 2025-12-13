Cure all’avanguardia | Radioterapia così riduciamo i rischi E sedute più brevi

L'articolo illustra le recenti innovazioni nella radioterapia oncologica, con un focus sulle tecniche più efficaci per ridurre rischi e tempi di trattamento.

“Nora” ha compiuto tre anni. In questo percorso, l’associazione di volontariato che si adopera per la Radioterapia oncologica dell’azienda ospedaliera, sta ampliando sempre di più il suo raggio d’azione grazie anche al sostegno dei nuovi soci e delle istituzioni, che la appoggiano con convinzione. La dimostrazione è arrivata dalla cena che si è svolta al Deco Hotel e alla quale erano presenti anche le assessore del Comune di Perugia Costanza Spera (welfare) e Alessandra Sartore (bilancio). Obiettivo: raccogliere fondi per acquistare un ecografo che consente di migliorare la precisione nella somministrazione del trattamento radioterapico. Lanazione.it

