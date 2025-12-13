Cura delle infezioni ossee | all’agrigentina Corinna Lombardo il premio Rigamonti 2025

L'agrigentina Corinna Lombardo ha ricevuto il premio Rigamonti 2025 per il suo progetto innovativo sulla cura delle infezioni ossee, un esempio di come si avvicini sempre più il confine tra ricerca di base e applicazione clinica. Un riconoscimento che valorizza il suo contributo nel campo, segnando un passo importante verso nuove soluzioni terapeutiche.

Il confine tra ricerca di base e applicazione clinica si assottiglia nel progetto che è valso all'agrigentina Corinna Lombardo il premio Rigamonti 2025. È stata selezionata dall’AFI – Associazione farmaceutici dell’industria nell’ambito del bando dedicato ai giovani ricercatori impegnati in studi. Agrigentonotizie.it

Cura delle ferite post-operatorie: perché è importante prevenire le infezioni - 530000 infezioni legate all’assistenza sanitaria, con 7500 casi dall’esito infausto: sono questi i numeri legati alle infezioni del sito chirurgico, il 14,4% di quelle diagnosticate in pazienti ... dilei.it

Gli antibiotici rappresentano una risorsa fondamentale nella cura delle infezioni batteriche ma la loro efficacia è strettamente correlata a un uso corretto. Per questo è essenziale conoscerne le regole d’uso e prestare attenzione agli errori più frequenti https: - facebook.com facebook