Cura delle infezioni ossee | all’agrigentina Corinna Lombardo il premio Rigamonti 2025

13 dic 2025

L'agrigentina Corinna Lombardo ha ricevuto il premio Rigamonti 2025 per il suo progetto innovativo sulla cura delle infezioni ossee, un esempio di come si avvicini sempre più il confine tra ricerca di base e applicazione clinica. Un riconoscimento che valorizza il suo contributo nel campo, segnando un passo importante verso nuove soluzioni terapeutiche.

Il confine tra ricerca di base e applicazione clinica si assottiglia nel progetto che è valso all'agrigentina Corinna Lombardo il premio Rigamonti 2025. È stata selezionata dall’AFI – Associazione farmaceutici dell’industria nell’ambito del bando dedicato ai giovani ricercatori impegnati in studi. Agrigentonotizie.it

