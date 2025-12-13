Cucina italiana? È una truffa l’attacco folle arriva dall’Inghilterra Firmato | il critico del Times

Un articolo del Times ha scatenato polemiche sulla cucina italiana, definendola una “truffa”. Questo attacco sorprende, considerando il recente riconoscimento dell’Unesco che ha elevato la cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

Il recente riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco è stato accolto con un plauso quasi universale, ma ha scatenato la reazione veemente e polemica di un noto opinionista britannico. Giles Coren, giornalista e critico gastronomico del The Times, ha definito il gesto dell’Unesco come “prevedibile, servile, ottuso e irritante”, dichiarando apertamente guerra alla presunta supremazia del cibo italiano. Coren sostiene che l’eccellenza culinaria appartenga in realtà alla Gran Bretagna e che la fama italiana sia un “ mito, un miraggio, una bugia ” alimentata da una certa élite inglese “mangiatrice di fiori di loto con palati da bambini viziati”. Thesocialpost.it

