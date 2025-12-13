Cuccìa il delizioso dolce che celebra il famoso miracolo di Santa Lucia

La Cuccìa è un dolce tradizionale siciliano che si celebra il 13 dicembre in occasione del miracolo di Santa Lucia. Ricco di sapori e simbolismi, rappresenta un patrimonio culinario radicato nelle tradizioni popolari. Questo dessert al cucchiaio incanta con la sua semplicità e il suo gusto unico, rendendo speciale ogni ricorrenza legata alla santa patrona.

Tradizionalmente il dolce che si prepara nel giorno di Santa Lucia è la Cuccìa, un goloso dessert al cucchiaio. Scopriamo le sue origini legate ad un miracolo e la ricetta. Dolce al cucchiaio classico e dal sapore antico, ma sempre attuale, e riproposto di anno in anno in occasione della festa di Santa Lucia, la.