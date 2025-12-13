Cruciani e Parenzo legnate al Pd | Se la sogna una festa così Mette l’asterisco sulla festa dell’Unit* ma vi rendete conto? video

Cruciani e Parenzo scatenano il pubblico di Atreju con battute e ironia, criticando il Pd e la festa dell’Unità. Tra battute e applausi, i due conduttori intrattengono gli spettatori, mettendo in evidenza con sarcasmo alcuni aspetti della politica italiana. Un momento di leggerezza che ha suscitato risate e coinvolgimento tra il pubblico presente.

Applausi a scena aperta: Cruciani e Parenzo intrattengono da mattatori il pubblico serale di Atreju, strappando risate. Una coppia diventata “di famiglia” alla kermesse di FdI, tanto da meritarsi il titolo “Gli irriverenti”, una ribrica fissa. E di più non avrebbero potuto esserlo: tra battute, gag e reciproche provocazioni è uscito fuori uno sberleffo alla sinistra impietoso. Cruciani non ha dubbi: “La vera intolleranza oggi è all’estrema sinistra ”, esclama parlano della vicenda di Passaggio al Bosco alla fiera Più libri più liberi. Poi incalza il Pd su Atreju e le Feste dellUnità, rivendicando il valore delle feste politiche come luoghi di confronto libero. Secoloditalia.it

