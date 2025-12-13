Crowdfunding e solidarietà al via la nuova edizione di Insieme si cresce

È iniziata la seconda edizione di “Insieme si cresce”, un’iniziativa di crowdfunding e solidarietà promossa da RomagnaBanca Credito Cooperativo e Ginger Crowdfunding. La serata di lancio si è svolta al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti solidali e comunitari.

Serata all'insegna della solidarietà quella svoltasi al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, dove è andata in scena la seconda edizione di "Insieme si cresce", il progetto promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo in collaborazione con Ginger Crowdfunding, dedicato a sostenere le.