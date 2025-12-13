crotone grande succasso la festa dello sport

La Festa dello Sport, parte integrante del programma natalizio “Natale al Centro”, si è svolta con grande entusiasmo presso la Tensostruttura di via Vittorio Veneto a Crotone. L’evento ha visto la partecipazione di numerose realtà sportive locali e un pubblico numeroso, confermando il successo dell’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport.

Grande successo per la Festa dello Sport promossa, nell’ambito del cartellone natalizio “Natale al Centro”, dall’Assessorato allo Sport svoltasi ieri sera presso la Tensostruttura di via Vittorio Veneto, alla presenza di un pubblico caloroso e di numerosissime realtà sportive del territorio. La manifestazione, fortemente voluta dall’Assessorato allo Sport, ha rappresentato un momento di incontro e condivisione dedicato ai valori che animano quotidianamente lo sport: impegno, passione, educazione e coesione sociale. Un clima di festa che ha coinvolto atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e cittadini, trasformando l’evento in una vera celebrazione della comunità sportiva locale. Laprimapagina.it

