Crosetto prova a prendere in braccio Renzi siparietto ad Atreju

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento di Atreju, un siparietto tra Guido Crosetto e Matteo Renzi ha attirato l'attenzione. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva, fingendo di prenderlo in braccio, creando un momento di ilarità tra il pubblico e Renzi stesso, divertito dall'episodio.

(Adnkronos) – Siparietto sul palco di Atreju tra Guido Crosetto e Matteo Renzi. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva fingendo di prenderlo in braccio per portarlo giù dal palco, strappando risate al pubblico e allo stesso Renzi, divertito dalla scena.  Renzi era intervenuto poco prima per partecipare a un . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

