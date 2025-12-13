Crosetto prova a prendere in braccio Renzi siparietto ad Atreju

Durante l'evento di Atreju, un siparietto tra Guido Crosetto e Matteo Renzi ha attirato l'attenzione. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva, fingendo di prenderlo in braccio, creando un momento di ilarità tra il pubblico e Renzi stesso, divertito dall'episodio.

(Adnkronos) – Siparietto sul palco di Atreju tra Guido Crosetto e Matteo Renzi. Il ministro della Difesa ha scherzato con il leader di Italia Viva fingendo di prenderlo in braccio per portarlo giù dal palco, strappando risate al pubblico e allo stesso Renzi, divertito dalla scena. Renzi era intervenuto poco prima per partecipare a un .

