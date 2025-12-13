Crosetto | Mai un carrarmato Nato entrerebbe in Russia se non sono tutti d’accordo

Il ministro Crosetto commenta la presenza militare della Nato in Russia, sottolineando che nessun carro armato entrerebbe nel paese senza un consenso unanime. Ricorda inoltre una sua precedente raccomandazione riguardo a un’esercitazione aerea, evidenziando la distinzione tra attività difensive e provocazioni. Un'analisi delle recenti tensioni e delle dinamiche diplomatiche in gioco.

“Due settimane fa, ho detto alla Nato che ha mandato per fare un’esercitazione aerea con dei tipi di aerei che secondo me non dovevamo mandare, perché un conto è un’esercitazione difensiva e un conto è una cosa che può essere vista come una provocazione. Ma io so perfettamente che la Nato si esercita per lanciare. Imolaoggi.it

