Crosetto | I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi

Il Ministro Crosetto commenta le manifestazioni pro Pal, prevedendo che in futuro i manifestanti arriveranno a contestare se stessi, poiché avranno esaurito le ragioni delle loro proteste. Le sue parole sono state pronunciate durante l'evento Atreju, suscitando riflessioni sul proseguimento delle mobilitazioni e sul loro possibile sviluppo nel tempo.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui protesteranno contro se stessi perché non avranno più nulla da dire" così il Ministro Crosetto ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it Crosetto: I manifestanti pro Pal? "Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi" - Arriverà il giorno in cui protesteranno contro se stessi perché non avranno più nulla da dire" così il Ministro Crosetto ad Atreju. ilgiornale.it

Pro Pal, Crosetto: "Nessuno ha il diritto di usare violenza" - "Nessuno ha il diritto di usare violenza, di manifestare le proprie idee con violenza. iltempo.it

La premier ha criticato domenica le parole della giurista italiana sull'assalto dei manifestanti alla sede de La Stampa, Albanese ha replicato a Meloni e alla maggioranza che la accusa di istigare alla violenza. Nella polemica il ministro della Difesa Crosetto, pr - facebook.com facebook

© Iltempo.it - Crosetto: I manifestanti pro Pal? "Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi"

Crosetto: I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi

Video Crosetto: I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi Video Crosetto: I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi