Crosetto | I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro Crosetto commenta le manifestazioni pro Pal, prevedendo che in futuro i manifestanti arriveranno a contestare se stessi, poiché avranno esaurito le ragioni delle loro proteste. Le sue parole sono state pronunciate durante l'evento Atreju, suscitando riflessioni sul proseguimento delle mobilitazioni e sul loro possibile sviluppo nel tempo.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui protesteranno contro se stessi perché non avranno più nulla da dire" così il Ministro Crosetto ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it

