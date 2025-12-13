Crosetto | I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi – Il video

Il Ministro Crosetto commenta le manifestazioni pro Pal, prevedendo che in futuro i protestanti potrebbero rivolgere le loro contestazioni anche contro se stessi, in assenza di ulteriori argomenti. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante l'evento Atreju, suscitando riflessioni sulle dinamiche delle proteste e sulla loro evoluzione nel tempo.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "I manifestanti pro Pal? Arriverà il giorno in cui protesteranno contro se stessi perché non avranno più nulla da dire" così il Ministro Crosetto ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

Crosetto: I manifestanti pro Pal? "Arriverà il giorno in cui finiranno per contestare se stessi" - Arriverà il giorno in cui protesteranno contro se stessi perché non avranno più nulla da dire" così il Ministro Crosetto ad Atreju. ilgiornale.it