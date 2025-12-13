Il 13 dicembre 2025, a Stazzema (Lucca), si è svolta la Cronoscalata all’Antro del Corchia, una delle più affascinanti gare regionali. Con 135 partecipanti, la competizione ha unito sport, paesaggi e avventura, offrendo agli atleti un’esperienza unica nel cuore dell’inverno apuano, sotto un cielo splendente.

Stazzema (Lucca), 13 dicembre 2025 – Sono stati 135 i podisti che, nel cuore dell’inverno apuano mitigato da un bel sole splendente, hanno scelto di misurarsi con una delle prove più affascinanti e suggestive del calendario regionale: la Cronoscalata all’Antro del Corchia, gara a cronometro capace di unire sport, territorio e spirito di avventura. Dal borgo di Levigliani, incastonato tra le Alpi Apuane, ha preso il via l’evento valido come ultima prova del Criterium Podistico Toscano e del circuito Highlander Apuane, manifestazione impreziosita dal patrocinio dell’Ente Parco delle Alpi Apuane. LA CLASSIFICA L’organizzazione è stata curata con grande competenza dall’Us Levigliani e dal Corchia Park, con la collaborazione tecnica del G. Lanazione.it

Cronoscalata all’Antro del Corchia, foto e classifica - Stazzema (Lucca), 13 dicembre 2025 – Sono stati 135 i podisti che, nel cuore dell’inverno apuano mitigato da un bel sole splendente, hanno scelto di misurarsi con una delle prove più affascinanti e su ... lanazione.it