Crolla il solaio Patrick ed Ethan muoiono sotto le macerie | per il giudice nessuno è colpevole

Si chiude senza colpevoli il procedimento sulla tragedia avvenuta a Nuoro, dove Patrick Zola ed Ethan Romano, rispettivamente 14 e 15 anni, hanno perso la vita sotto le macerie di un solaio crollato. La vicenda ha suscitato grande commozione nella comunità, ma il giudice ha stabilito che non ci sono responsabili.

Nessun colpevole. Si chiude così il procedimento sulla morte di Patrick Zola ed Ethan Romano, i ragazzi di 14 e 15 anni morti schiacciati dal solaio di un rudere a Nuoro, nella zona di Badu e' Carros. I minorenni sono rimasti schiacciati dalle macerie della casa diroccata il 1° aprile del 2024.

Nuoro, crolla il solaio di un edificio abbandonato. Muoiono due ragazzi - Ore 14 del 02/04/2024

