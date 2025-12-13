Cristiano Ronaldo in Fast &#038; Furious | Vin Diesel ha studiato un ruolo per lui a Hollywood

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo sta per debuttare nel franchise di Fast & Furious, con un ruolo appositamente scritto per lui da Vin Diesel. L'attore e produttore ha condiviso dettagli sulla partecipazione del famoso calciatore, confermando l'entusiasmo per questa collaborazione inaspettata che unisce il mondo dello sport e del cinema.

Cristiano Ronaldo pronto a sbarcare in Fast & Furious: Vin Diesel rivela un ruolo scritto per lui nel prossimo film. Fanpage.it

