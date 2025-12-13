Cristiano Ronaldo Fast & Furious | debutto nel cinema per l’ex Juventus? L’annuncio di Vin Diesel manda in visibilio i fans ecco cos’è successo – FOTO

Cristiano Ronaldo potrebbe presto fare il suo debutto nel mondo del cinema, ispirato dalla saga di Fast & Furious. L’annuncio di Vin Diesel ha fatto sognare i tifosi e gli appassionati, alimentando le speculazioni su un possibile coinvolgimento dell’ex Juventus in un progetto cinematografico legato alla celebre serie. Ecco i dettagli e le reazioni dei fan.

Cristiano Ronaldo Fast & Furious: l’ex Juventus fa il suo debutto nel cinema? L’annuncio di Vin Diesel gasa i fans, cos’è successo – FOTO. Quando due universi pop di portata globale entrano in collisione, il risultato non può che essere esplosivo. Il confine tra i campi da calcio e il grande schermo sta per essere abbattuto definitivamente: Cristiano Ronaldo è pronto a fare il suo ingresso ufficiale nella “famiglia” più veloce del cinema. L’indiscrezione, che circolava da tempo tra i forum degli appassionati, ha trovato conferme autorevoli nell’ultimo post Instagram di Vin Diesel. L’attore statunitense, volto storico e produttore della saga nei panni di Dominic Toretto, ha acceso l’entusiasmo di milioni di fan con una foto che lo ritrae sorridente accanto al fuoriclasse portoghese, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni. Juventusnews24.com Cristiano Ronaldo in Fast & Furious, l'annuncio di Vin Diesel - Cristiano Ronaldo protagonista in Fast & Furious, l'annuncio di Vin Diesel: "Abbiamo scritto un ruolo per lui" ... msn.com

Cristiano Ronaldo in Fast & Furious: Vin Diesel ha studiato un ruolo per lui a Hollywood - Cristiano Ronaldo pronto a sbarcare in Fast & Furious: Vin Diesel rivela un ruolo scritto per lui nel prossimo film ... fanpage.it

#CristianoRonaldo potrebbe sorprendere il pubblico entrando nel cast dell’undicesimo e conclusivo capitolo della saga, provvisoriamente chiamato Fast X: Parte 2. A suggerirlo è stato un post condiviso sui social da uno dei volti simbolo del franchise, #VinDie - facebook.com facebook

Cristiano #Ronaldo in Fast & Furious, l'annuncio di Vin Diesel x.com

