Crisi di talento nel calcio italiano? Abodi | Il sistema federale trovi soluzione

L'Italia affronta una crisi di talento nel calcio, sollevando dubbi sul futuro del movimento. In vista dei cruciali playoff di fine marzo, il ministro Abodi invita a concentrarsi sul presente e a trovare soluzioni all’interno del sistema federale per rafforzare la nazionale e il settore giovanile.

"Crisi di talento nel calcio italiano? In questo momento penso al presente, al 26 e al 31 marzo", quando la nazionale azzurra si giocherà i playoff per accedere ai prossimi Mondiali". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi parlando alla kermesse di Fratelli d'Italia Atreju 'Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani'. "Siamo tutti attorno alla Nazionale - ha proseguito il ministro - a fare un tifo sfrenato per tornare al Mondiale, per noi che l'abbiamo già vissuto e per i nostri figli che non hanno mai visto la nazionale ai Mondiali". Abodi non crede che in Italia non ci sia "talento, ma il talento non esce da solo. Iltempo.it

Crisi di talento nel calcio? Abodi: "Il sistema federale trovi soluzione" - In questo momento penso al presente, al 26 e al 31 marzo", quando la nazionale azzurra si ... iltempo.it