Cremona incidente tra due auto al rondò lungo la Castelleonese | un morto

Cremona, 13 dicembre 2025 – Scontro mortale al rondò davanti al centro commerciale CremonaPo. Un 70enne questa mattina poco prima delle nove ha perso la vita in un incidente in cui è rimasto coinvolto, avvenuto lungo la Castelleonese proprio in prossimità della rotonda che permette l’accesso al Centro commerciale e al quartiere Cambonino. La vittima viaggiava a bordo di una Chevrolet Matiz, quando per ragioni che rimangono al vaglio della Polizia locale intervenuta per i rilievi, si è scontrata con un'altra vettura. Lo schianto è stato talmente violento che la vettura del 70enne si è cappottata. Ilgiorno.it

