Creature fantastiche tra crimine leggende e doti sovrumane nel primo festival degli Animali in Giallo

A Napoli nasce il primo Festival degli Animali in Giallo, un evento dedicato a creature fantastiche che uniscono crimine, leggende e doti sovrumane. Ideato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci, l’evento promette di esplorare il mondo delle storie noir con protagonisti straordinari e misteriosi, dando vita a un appuntamento unico nel suo genere.

Nasce a Napoli il primo Festival degli Animali in Giallo, ideato, realizzato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci (nella foto con Francesco Bellofatto), già membro fondatore dell'associazione organizzatrice, Gialli.it, e del Festival del Giallo Città di Napoli, quest'anno alla sua quinta edizione. Il programma presentato giovedì scorso all'Institut français Napoli alla presenza della Console Generale di Francia per il Sud Italia, Lise Moutoumalaya e del Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Piergiulio Cappelletti, mostra l'ampio respiro culturale della manifestazione, sia per i contenuti che per i variegati contributi da parte di scienziati, magistrati, criminologi, giornalisti, storici, artisti e scrittori.

