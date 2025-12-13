Costantino Vitagliano ricorda gli anni d' oro | Con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case

Constantino Vitagliano ripercorre i suoi anni d'oro, quando con i primi guadagni ha acquistato una Bentley e sei case. Un viaggio tra ricordi e successi passati, che testimonia il cambiamento radicale nella sua vita.

Costantino Vitagliano all'epoca d'oro di soldi ne ha fatti parecchi ma oggi la sua vita è radicalmente cambiata. Lo racconta lui stesso ricordando l'epoca in cui diventare concorrenti di un reality, o tronisti, spesso equivaleva a vincere alla lotteria. Non solo per la fama e la visibilità. Milanotoday.it Costantino Vitagliano, cosa fa oggi? La nuova vita e carriera dell'ex tronista - Nel 2025 l’ex tronista è tornato più volte in tv per raccontare la sua esperienza, partecipando a programmi come “Storie al bivio” e “La volta buona”, oltre che a “Verissimo”, dove ha raccontato ... tag24.it

Costantino Vitagliano: "Avevo case, locali, auto di lusso, ristoranti: così ho perso tutto" - Giravano i soldi nei primi anni 2000, una montagna di soldi, e diventare concorrenti di un reality, o tronisti, spesso equivaleva a vincere alla lotteria. today.it

Costantino Vitagliano: «Ho perso 1 milione di euro per colpa di una truffa» - facebook.com facebook

© Milanotoday.it - Costantino Vitagliano ricorda gli anni d'oro: "Con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case"

Costantino Vitagliano ricorda gli anni d'oro: ''Milioni l'anno solo ospitate nei locali, uscivo con

Video Costantino Vitagliano ricorda gli anni d'oro: ''Milioni l'anno solo ospitate nei locali, uscivo con Video Costantino Vitagliano ricorda gli anni d'oro: ''Milioni l'anno solo ospitate nei locali, uscivo con