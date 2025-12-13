Cos’è Tether la società di criptovalute che vuole comprare la Juventus

Tether, nota società di criptovalute, ha annunciato l’intenzione di acquisire la Juventus, una delle squadre di calcio più prestigiose d’Italia. Attraverso il CEO Paolo Ardoino, Tether ha comunicato di aver inviato una proposta ufficiale ad Exor, attuale azionista della società calcistica, per l’acquisto della loro quota.

(Adnkronos) – Tether vuole comprare la Juventus. Ad annunciarlo è stata la stessa società di criptovalute attraverso il Ceo Paolo Ardoino: “Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus”. Nel mirino ci sono quindi le quote dell’azionista di maggioranza, che ha già fatto sapere di non . Ildifforme.it

Non solo crypto, Tether ora sfida i colossi dell'AI - Paolo Ardoino, il nuovo amministratore delegato italiano della società di criptovalute Tether, è alle prese con un problema difficile ma invidiabile: come spendere al meglio miliardi di dollari. wired.it

Tether: crypto più usata per riciclaggio e truffe - Tether è una delle criptovalute più usate per ottenere guadagni illeciti da riciclaggio di denaro e truffe di ogni tipo, incluse quelle romantiche. punto-informatico.it

Juve, da Tether valutazione di 1,1 miliardi: la cifra, nonostante la capitalizzazione da 840 milioni, non viene ritenuta congrua per una società con stadio di proprietà e ampiamente il maggior numero di tifosi in Italia. Per paragone, il Milan fu acquistato da RedBi - facebook.com facebook

Cosa succede nel club più importante d'Italia? Tether è uscito allo scoperto per strappare la società ad Exor ma Elkann non vuole vendere. Dieci giorni per scrivere la parola fine (forse) all'ultimo strappo nel mondo bianconero panorama.it/attualita/spor… x.com