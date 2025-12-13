Cos’è Tether la società di criptovalute che vuole comprare la Juventus

Tether, nota società di criptovalute, ha annunciato di aver inviato una proposta ufficiale ad Exor per acquistare l'intera quota della Juventus. La notizia è stata comunicata dal CEO Paolo Ardoino, segnando un possibile interesse nel mondo del calcio e delle criptovalute.

(Adnkronos) – Tether vuole comprare la Juventus. Ad annunciarlo è stata la stessa società di criptovalute attraverso il Ceo Paolo Ardoino: "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus". Nel mirino ci sono quindi le quote dell'azionista di maggioranza, che ha già fatto sapere di non essere però intenzionato a vendere il club: "Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club", aggiunge Ardoino.