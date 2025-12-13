Cos’è il merito? Non è selezione ma equità | il modello educativo secondo Anna Monia Alfieri

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concetto di merito nella scuola è spesso frainteso. Secondo Anna Monia Alfieri, più che una mera selezione, il merito rappresenta un modello di equità che mira a offrire a ogni studente le opportunità di esprimere al meglio il proprio potenziale, promuovendo un sistema educativo più giusto e inclusivo.

Il termine “merito”, quando applicato alla scuola, continua a suscitare fraintendimenti. Secondo Anna Monia Alfieri, serve prima di tutto un chiarimento concettuale: parlare di scuola del merito non significa privilegiare solo i più bravi, ma garantire a ogni studente le condizioni per raggiungere il proprio potenziale. Il riferimento è alla visione di don Milani: "fare parti uguali tra diseguali". L'articolo . Orizzontescuola.it

Immagine generica