cosa racconta il ritorno della cina in libia

Il ritorno della Cina in Libia segna un nuovo capitolo nelle sue strategie di investimento nel Medio Oriente e Nord Africa. Dopo il ritiro durante la crisi post-Gheddafi, Pechino sta riprendendo a rafforzare la propria presenza nel paese, puntando su partnership locali e investimenti mirati per consolidare i propri interessi in una regione di grande importanza geopolitica ed economica.

Dopo essersi ritirata dalla caduta di Muammar Gheddafi, la Cina sta ancora una volta guardando con impazienza il mercato libico e investendo con cautela, soprattutto attraverso partnership strategiche locali. Il ritorno di Pechino non è però più un’ipotesi, ma un processo in corso, sancito simbolicamente il 12 novembre con la riapertura dell’ambasciata cinese a Tripoli. In quella data, il chargé d’affaires Liu Jian ha incontrato i direttori dei dipartimenti del ministero degli Esteri libico (precisazione necessaria: parliamo del governo internazionalmente riconosciuto e appoggiato dall’Onu, sebbene con un’ampia gamma di distinguo e perplessità che adesso non si possono approfondire). Formiche.net

