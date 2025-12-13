Cosa dice il documento inedito sul mostro di Firenze svelato da suor Elisabetta l'assistente di Pacciani

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento inedito, svelato da suor Elisabetta, assistente di Pacciani, riporta otto nomi legati al Mostro di Firenze. La Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Forteto ha richiesto di acquisire “Retau 1974”, rivelando nuovi spunti sulla misteriosa vicenda, che potrebbe riaccendere l’attenzione sul caso e sulle persone coinvolte.

La Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Forteto chiede di acquisire “Retau 1974”, documento inedito mostrato da ex suor Elisabetta con otto nomi legati al Mostro di Firenze. Un reperto non probatorio che potrebbe sollevare nuovi interrogativi. Fanpage.it

cosa dice documento ineditoCosa dice il documento inedito sul mostro di Firenze svelato da suor Elisabetta, l’assistente di Pacciani - La Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Forteto chiede di acquisire “Retau 1974”, documento inedito mostrato da ex suor Elisabetta con otto nomi ... fanpage.it

Cosa dice esattamente il documento medievale che conferma la non autenticità della Sindone di Torino - La Sindone di Torino, il telo di lino che in molti credono sia stato usato per avvolgere il corpo di Cristo dopo la crocifissione, è un falso storico. wired.it

Immagine generica

DOCUMENTO INEDITO CHIAMA IN CAUSA LE BANCHE ? SUPERBONUS USATO PER RICAPITALIZZARE A TASSI ENORMI

Video DOCUMENTO INEDITO CHIAMA IN CAUSA LE BANCHE ? SUPERBONUS USATO PER RICAPITALIZZARE A TASSI ENORMI