Corteo pro Palestina per le vie di Torino ad aprirlo una bara vuota con la scritta ' Libertà di espressione'

Un corteo pro Palestina ha attraversato le vie di Torino nel pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre 2025. A inaugurare la manifestazione, una bara vuota con la scritta

Una bara vuota con la scritta ‘Libertà di espressione’ ha aperto il corteo degli attivisti pro Palestina che ha sfilato nel centro di Torino nel pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre 2025. A sfilare, con partenza da corso Marconi e arrivo in piazza Castello, sono state alcune centinaia di. Torinotoday.it Manifestazione per la Palestina, in corteo da piazza Vittorio per lo «stop al genocidio e agli accordi con Israele» - I manifestanti chiedono fra l'altro di fermare l'espulsione di Mohamed Shahin verso l'Egitto e garantire il suo diritto a cercare asilo ... roma.corriere.it

Ecco il percorso del corteo regionale di sabato 13 dicembre, che partirà alle 14:30 da Corso Marconi! In solidarietà a Mohamed Shahin e contro la falsa "pace" in Palestina!

