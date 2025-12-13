Corpi d’Acqua e Intersezioni Mediterranee l’artista Yolenn Farges e la biologa marina Cristina Piñeiro-Corbeira a Palermo

Lunedì 15 dicembre alle ore 17, l'istituto Cervantes di Palermo ospiterà un evento dedicato alle tematiche dei corpi d'acqua e delle intersezioni mediterranee, con la partecipazione dell'artista Yolenn Farges e della biologa marina Cristina Piñeiro-Corbeira. Un'occasione per esplorare le connessioni tra arte e scienze, offrendo uno sguardo multidisciplinare su questi temi fondamentali.

L'istituto Cervantes di Palermo ospita come ultima attività del 2025, lunedì 15 dicembre dalle ore 17.00 nei locali della Chiesa Sant'Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 19), l'incontro-dibattito Corpi d'Acqua e Intersezioni Mediterranee con protagoniste l'artista Yolenn Farges e la biologa marina Cristina Piñeiro-Corbeira. Incontro CORPI D'ACQUA E INTERSEZIONI MEDITERRANEE Arte e scienza a confronto. Lunedì 15 dicembre, alle ore 17:00 Instituto Cervantes de Palermo Ingresso libero fino a esaurimento posti L'Instituto Cervantes di Palermo, in collaborazione con