Corleone l' arcivescovo di Monreale in visita alla casa di riposo Santissimo Salvatore

L'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, ha visitato la casa di riposo Santissimo Salvatore a Corleone, accogliendo il nuovo consiglio di amministrazione. L'incontro ha rappresentato un momento importante di attenzione e supporto alle attività dell'istituto, che si dedica alla cura e al benessere degli anziani della comunità.

Visita dell'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi all’Ipab casa di riposo Istituto Santissimo Salvatore di Corleone, dove si è insediato recentemente il nuovo consiglio di amministrazione. A presiederlo è Giuseppe Giandalone, designato dalla Curia arcivescovile di Monreale. Gli altri. Palermotoday.it Corleone, l’omelia dell’Arcivescovo di Monreale ai funerali di Lucia e Giusi tragicamente scomparse sabato scorso - “Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori si è abbattuto su questa comunità corleonese. teleoccidente.it

Corleone, il funerale di madre e figlia. Il vescovo: «Da soli non ce la possiamo fare» - Oggi a Corleone è il giorno del funerale di madre e figlia. meridionews.it

Uccide figlia e si suicida, commozione ai funerali a Corleone. Arcivescovo: 'dramma che non si può comprendere, meglio il silenzio' #ANSA x.com

Uccide figlia e si suicida, commozione ai funerali a Corleone. Arcivescovo: 'dramma che non si può comprendere, meglio il silenzio' #ANSA - facebook.com facebook

Corleone, processione di San Giovanni Evangelista a Monreale. La Dia apre un'indagine

Video Corleone, processione di San Giovanni Evangelista a Monreale. La Dia apre un'indagine Video Corleone, processione di San Giovanni Evangelista a Monreale. La Dia apre un'indagine