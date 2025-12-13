Coppa del Mondo la discesa libera di St Moritz | in testa Vonn davanti a Goggia | Diretta
La discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo, ha visto Vonn in testa, davanti a Goggia, che tenta una nuova prestazione dopo il quarto posto di venerdì. La veterana americana, vincitrice ieri a 41 anni, si conferma favorita, mentre l'azzurra cerca di migliorare il suo risultato in questa prova di alto livello.
Dopo la discesa di venerdì in cui è arrivata quarta l'azzurra ci riprova. Favorita ancora la Vonn vittoriosa nella libera di ieri a 41 anni. Xml2.corriere.it
Coppa del Mondo sci LIVE – Oggi seconda discesa libera femminile a St. Moritz - LIVE: start list, italiane al via, pista e risultati in tempo reale ... discoveryalps.it
Coppa del Mondo di sci, la discesa libera di St. Moritz in diretta: in testa Vonn davanti a Sofia Goggia - Dopo la discesa di venerdì in cui è arrivata quarta l'azzurra ci riprova. corriere.it
Coppa del Mondo di sci, iniziato lo slalom gigante maschile in Val d’Isère, la discesa femminile a St. Moritz alle 10.45 Segui la diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook
Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26