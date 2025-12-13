Coppa del Mondo la discesa libera di St Moritz | in testa Goggia davanti a Pirovano | Diretta

La discesa libera di St. Moritz, parte della Coppa del Mondo femminile, si presenta emozionante con Sofia Goggia in testa dopo la prova di venerdì, dove ha conquistato il quarto posto. La gara vede ancora una volta la favorita Lindsey Vonn, vincitrice della libera di ieri a 41 anni, pronta a riaffermarsi come protagonista.

