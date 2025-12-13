Coppa del Mondo di sci Sofia Goggia è terza | davanti a tutte Aicher Vonn seconda

Sofia Goggia conquista il terzo posto nella seconda discesa libera della Coppa del Mondo di sci a St. Moritz, confermando il suo talento e la costanza in questa stagione. Dopo il quarto posto di ieri, la campionessa italiana si posiziona sul podio, davanti a concorrenti di alto livello come Aicher e Vonn, consolidando la sua posizione nella classifica di coppa.

Dopo il quarto posto di ieri finisce meritatamente sul podio Sofia Goggia che ottiene il terzo posto nella seconda prova in discesa libera della Coppa del Mondo di sci in corso a St.Moritz con il tempo di 1'30"79. Quest'oggi, davanti a tutti, si piazza la tedesca Emma Aicher con il tempo di 1'30"50 che ha preceduto un'infinita Lindesy Vonn attardata di 24 centesimi (1'30"74). L'atleta azzurra, invece, ha accumulato 29 centesimi sulla prima in classifica. A concludere la tre giorni, grande attesa per la prova del SuperG di domenica 14 dicembre. L'azzurra, quindi, si "riprende" quello che non le era riuscito ieri meritando di salire nuovamente sul podio, il primo di questa stagione e il 63esimo della sua straordinaria carriera. Ilgiornale.it

