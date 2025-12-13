Coppa del Mondo di Sci Alpino Goggia super a St Moritz | è terza in discesa libera

Emma Goggia si distingue nella Coppa del Mondo di Sci Alpino a St. Moritz, conquistando un ottimo terzo posto nella discesa libera. La gara, svoltasi il 13 dicembre 2025, ha visto protagonisti gli sciatori di alto livello, confermando il suo ruolo tra le migliori atlete del circuito.

St. Moritz, 13 dicembre 2025 – Emma Aicher ha vinto oggi, sabato 13 dicembre, la discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo femminile 20252026 di sci alpino. La 22enne tedesca ha chiudo in 1’30?50 davanti alla statunitense Lindsey Vonn di 0?24, dopo lo strepitoso successo di ieri, e all’azzurra Sofia Goggia di 0?29, al primo podio stagionale, il 63esimo in carriera. Buon piazzamento anche per Laura Pirovano, che ha chiuso al sesto posto a 0?76. Sofia Goggia cresce notevolmente di quota rispetto alla prima sfida di venerdì, ma trova sulla sua strada nuovamente Lindsey Vonn, ma soprattutto la giovane tedesca Emma Aicher che sorprende tutte per prendersi la terza vittoria in carriera con il tempo di 1’30?50. Cdn.ilfaroonline.it

