Coppa del Mondo di Biathlon Giacomel conquista il secondo posto nell’inseguimento

Tommaso Giacomel si conferma protagonista nella Coppa del Mondo di Biathlon a Hochfilzen, conquistando un prestigioso secondo posto nell’inseguimento dopo il successo nella Sprint. La gara del 13 dicembre 2025 ha dimostrato la sua costanza e talento, consolidando la sua posizione tra i migliori biatleti del circuito internazionale.

Hochfilzen, 13 dicembre 2025 – A seguito dello splendido trionfo avuto nella Sprint in Coppa del Mondo di Biathlon, Tommaso Giacomel ha replicato il podio nella specialità dell'inseguimento (12,5 km). L'Azzurro ha conquistato il secondo posto con il crono di 30:16.4. La gara di Hochfilzen, in Austria, è stata vinta dal francese Eric Perrot (30:06.2). Terzo è stato il norvegese Johan-Olav Botn (30:35.2). Giacomel ha realizzato il podio numero 11 in carriera, nel circuito iridato.

