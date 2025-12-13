Convocato il Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze

Il 9 gennaio alle 10.30 si terrà il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti. L’iniziativa mira a migliorare il servizio e a favorire un confronto costruttivo tra le parti coinvolte per affrontare le sfide e le opportunità della linea ferroviaria.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Convocato per il prossimo 9 gennaio, alle ore 10.30, il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti. Al tavolo parteciperanno, oltre all’assessore regionale Filippo Boni, i Comitati pendolari, i sindaci e amministratori locali, Trenitalia, RFI e rappresentanti della Regione. L’iniziativa avrà cadenza periodica e diventerà un punto di riferimento stabile per il monitoraggio del servizio e il dialogo tra istituzioni, aziende e utenti. “È fondamentale mantenere un confronto continuo con chi rappresenta ogni giorno le esigenze dei viaggiatori e dei territori”, afferma l’assessore Filippo Boni. Lanazione.it Convocato il Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze - 30, il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma- lanazione.it

Pendolari e il trasporto pubblico. Treni, incontro in regione a gennaio. Due mesi di lavori sulla linea lenta

