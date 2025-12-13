Controlli straordinari nel territorio di Monopoli | sequestri e sanzioni

Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nel territorio di Monopoli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite. Le operazioni hanno portato a sequestri e sanzioni, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e la tutela dei cittadini nella zona.

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Monopoli nel corso della settimana appena trascorsa, nell’ambito dei servizi di vigilanza del territorio disposti dal questore di Bari. L’attività ha interessato sia le aree urbane sia le contrade, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati. Baritoday.it Controlli straordinari della polizia a Monopoli - Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Monopoli: nella settimana appena trascorsa verificati 382 soggetti, 258 veicoli e effettuate 8 perquisizioni. informatissimo.net Controlli straordinari a Formia e Itri: 102 persone identificate e un giovane segnalato per uso di stupefacenti - Controlli straordinari dei Carabinieri tra Formia e Itri: 92 veicoli e 102 persone controllate, sei sanzioni elevate e un 29enne segnalato per possesso di marijuana ... latinaquotidiano.it

Controlli straordinari sul territorio, centinaia di persone e veicoli verificati. Sequestrati circa 250 grammi di cannabis Nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti secondo le direttive impartite dal Questore di Reggio Calabria Salvatore - facebook.com facebook

Controlli straordinari dei Carabinieri nel Maceratese: due denunce e un arresto marchenews24.it/controlli-cara… x.com

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI. SEQUESTRATA DROGA E PRODOTTI ITTICI

Video CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI. SEQUESTRATA DROGA E PRODOTTI ITTICI Video CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI. SEQUESTRATA DROGA E PRODOTTI ITTICI