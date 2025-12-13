Controlli in un bar pasticceria sequestrati 300 kg di alimenti e scoperto furto di energia elettrica

Durante controlli presso un bar pasticceria di Caivano, i carabinieri hanno sequestrato 300 kg di alimenti e scoperto un furto di energia elettrica di circa 100 mila euro, collegato a un allaccio abusivo utilizzato per alimentare il laboratorio e i locali. L’intervento ha portato a importanti scoperte sulla sicurezza alimentare e sull’illecito utilizzo di energia.

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato dei controlli in un bar pasticceria di Caivano. Il primo accertamento ha visto il contributo del personale Enel: ammonta a 100mila euro il furto di energia elettrica grazie all’allaccio abusivo per alimentare l’intero laboratorio e i locali. Napolitoday.it

