Controlli in un bar pasticceria sequestrati 300 kg di alimenti e scoperto furto di energia elettrica

Durante controlli presso un bar pasticceria di Caivano, i carabinieri hanno sequestrato 300 kg di alimenti e scoperto un furto di energia elettrica di circa 100 mila euro, collegato a un allaccio abusivo utilizzato per alimentare il laboratorio e i locali. L’intervento ha portato a importanti scoperte sulla sicurezza alimentare e sull’illecito utilizzo di energia.

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato dei controlli in un bar pasticceria di Caivano. Il primo accertamento ha visto il contributo del personale Enel: ammonta a 100mila euro il furto di energia elettrica grazie all'allaccio abusivo per alimentare l'intero laboratorio e i locali.

Caivano, corrente rubata e cibo mal conservato: arrestato il titolare di un bar - Nel bar pasticceria illuminato con la corrente rubata, venivano conservati alimenti mal conservati, tra macchinari fatiscenti. msn.com

Bomba carta esplode nella notte davanti alla pasticceria Brancato. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, da cui potrebbero emergere elementi utili per ricostruire l’episodio - facebook.com facebook

