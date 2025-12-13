Controlli dei carabinieri in centro a Bari | presidi rafforzati per le feste

In vista delle festività natalizie, i carabinieri di Bari hanno intensificato i controlli nel centro cittadino. Con servizi mirati e presidi rafforzati, le forze dell’ordine mirano a garantire sicurezza e ordine pubblico durante il periodo festivo, come evidenziato dall’operazione svolta nella serata di venerdì 12 dicembre.

In questi giorni i carabinieri stanno svolgendo controlli straordinari nel centro di Bari, con servizi mirati di presidio del territorio in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie, come quello effettuato nella serata di venerdì 12 dicembre, con l'obiettivo di garantire maggiore.

I carabinieri di Bari controllano la città dall'alto

