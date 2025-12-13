Nelle ultime settimane, la Guardia di Finanza di Grosseto ha intensificato le attività di controllo nelle zone più sensibili della città, eseguendo numerose identificazioni, sequestri di sostanze illegali e segnalazioni. Un’azione volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e a garantire maggiore sicurezza per la comunità locale.

Grosseto, 13 dicembre 2025 – Identificazioni, sequestri e segnalazioni: è il bilancio dei controlli antidroga messi in campo nei giorni scorsi dalla guardia di finanza a Grosseto. I militari del comando provinciale, affiancati da due unità cinofile della compagnia di Piombino, hanno passato al setaccio alcune delle zone più frequentate della città, concentrando l’attenzione sui luoghi di maggiore aggregazione. Nel corso delle operazioni sono state identificate numerose persone e controllati diversi veicoli. Tre soggetti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla prefettura quali assuntori, mentre un minorenne è stato sorpreso con un coltello a serramanico e denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Firenze per porto abusivo di armi. Lanazione.it

Controlli antidroga a Grosseto, identificazioni e sequestri nelle zone sensibili della città - La guardia di finanza con le unità cinofile: 33 grammi di stupefacenti e due coltelli sequestrati, tre segnalazioni e un minorenne denunciato ... lanazione.it