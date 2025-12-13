Controlli anti-botti dei carabinieri denunciato un 32enne con 17 chili di materiale pirotecnico
Durante un servizio di perlustrazione, i carabinieri di Nesima hanno denunciato un 32enne pregiudicato di Catania, trovato in possesso di 17 chili di materiale pirotecnico. L’intervento si inserisce nei controlli
I carabinieri della stazione di Nesima hanno denunciato un 32enne, pregiudicato catanese. Al riguardo, i militari dell’Arma, impegnati nel pomeriggio in un servizio di perlustrazione del territorio, in via Felice Fontana hanno individuato l’auto dell'uomo, a loro ben noto per le sue pregresse. Cataniatoday.it
Catania, controlli “Anti-Botti” dei Carabinieri, scovato un deposito e sequestrati 400 kg di materiale pirotecnico - Prosegue l'intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania in vista del periodo natalizio e di fine anno, finalizzati a prevenire la detenzione, la vendita e l'u ... msn.com
Controlli anti-botti, scoperto deposito con 400kg di materiale pirotecnico - All'interno di un locale garage in uso al soggetto, di numerose confezioni di materiale pirotecnico stoccati, in modo precario e pericoloso ... grandangoloagrigento.it
Controlli dei Carabinieri contro i botti illegali in tutto il barese