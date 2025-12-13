Contributi alle parrocchie per salvare le chiese del paese

Vimercate ha approvato l'assegnazione di oltre 58mila euro alle parrocchie di Santo Stefano e San Michele Arcangelo, destinati al sostegno dei servizi religiosi e alla tutela del patrimonio storico e architettonico. L'iniziativa rientra nel progetto

Contributi per i servizi religiosi, oltre 58mila euro alle parrocchie di Santo Stefano e san Michele Arcangelo, Vimercate dà via libera all'assegnazione dei fondi "tuteliamo il patrimonio religioso e architettonico", spiega il vicesindaco Mariasole Mascia. Le risorse serviranno a rafforzare la volta della chiesa, nella frazione a rifare il muro di cinta della casa parrocchiale distrutto dalla caduta di un albero. Soldi in arrivo dall'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, quest'anno la cifra sfiora i 60mila euro. Entrambe le parrocchie ne avevano fatto richiesta e Santo Stefano ha ottenuto l'intero ammontare necessario ai lavori, 34mila 162 euro, la voce è appunto quella della manutenzione straordinaria "con l'obiettivo di mettere in sicurezza la chiesa".

