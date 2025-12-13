Continua il sogno di Massimo Butticè alla Ruota della fortuna | vinti oltre 40 mila euro
Massimo Butticè, bancario di Agrigento, prosegue la sua avventura a “La Ruota della Fortuna”, ottenendo una nuova importante vittoria. Nella recente puntata, ha conquistato 33 mila euro, contribuendo a superare i 40 mila euro di montepremi totale, di cui 20 mila nel gioco finale, confermando il suo successo nel programma televisivo.
