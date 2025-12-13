Continua il grande successo della Mostra Echi d’Entroterra a Futuridea

La mostra fotografica “Echi d’Entroterra” presso Futuridea prosegue con successo, attirando un pubblico numeroso e visitatori da tutta la Campania. L’esposizione mette in luce scorci e realtà dell’entroterra, valorizzando il patrimonio locale attraverso immagini suggestive e coinvolgenti. L’evento si conferma un punto di riferimento culturale e artistico nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue con grande partecipazione di pubblico la mostra fotografica “Echi d’Entroterra”, ospitata presso Futuridea, che continua ad attirare visitatori e delegazioni provenienti da tutta la Campania. Nella mattinata odierna, una folta delegazione da Cava de’ Tirreni ha fatto visita alla mostra e successivamente al MUSA – Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura, vivendo un’esperienza di approfondimento culturale e territoriale di grande valore. I visitatori sono stati accompagnati dal Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Futuridea, Francesco Nardone, e dall’autore delle fotografie esposte, Peppe Biancardi. Anteprima24.it Una nuova grande mostra cerca casa in Brianza - Dopo il grande successo dettato dai 25mila visitatori per la mostra di Tiziano a Carate Brianza, un nuovo importante evento cerca casa in Brianza. monzatoday.it

