Continassa Juve | vigilia di match col Bologna Spalletti parla in conferenza Le possibili scelte di formazione

In vista della sfida contro il Bologna, la Continassa si prepara con attenzione. Spalletti ha parlato in conferenza stampa, delineando le possibili scelte di formazione, gli infortunati e le strategie per la partita. Ecco le ultime novità e aggiornamenti sulla situazione della Juventus in vista dell'impegno imminente.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vigilia di campionato per la Juventus, che partirà domani alla volta di Bologna per poi giocare alle 20.45 al Dall’Ara. Spalletti – che ha parlato in conferenza stampa – dovrà fare a meno di Pinsoglio, Gatti e Vlahovic. Ecco le possibili scelte di formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Juventusnews24.com

