Conte | con il Pd solo con battaglie M5s

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato la disponibilità al dialogo con il Partito Democratico e altre forze progressiste, sottolineando che eventuali alleanze dipenderanno dai programmi condivisi, incentrati su temi come etica pubblica, legalità, giustizia ambientale e sociale.

Conte: Pd a guida Schlein? Combattere battaglie comuni rafforza azione politica

