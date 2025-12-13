Conte prova a conquistare Atreju ma a scaldare è lo show di Renzi Applausi per Calenda

Al Festival di Atreju, i leader dell'opposizione si sono confrontati sulle sfide politiche attuali. Mentre Conte tentava di rafforzare la sua posizione, lo show di Renzi ha catturato l'attenzione, ricevendo applausi anche per Calenda. Un momento di confronto e tensione tra le figure di spicco della scena politica italiana.

Ad Atreju è stato il giorno del confronto con i leader dei partiti d'opposizione. E per Giuseppe Conte, oggi, sarebbe potuto essere il giorno dell'incoronazione. Ma il presidente del Movimento 5 stelle sembra aver scelto la discrezione. Le aspettative erano alte. L'ex premier coinvolge ma non scalda, non conquista. Intervistato da Tommaso Cerno, non coglie la palla al balzo per bacchettare Elly Schlein dopo l' affaire inviti e il mancato triello con Meloni. Anzi, sembra difendere le scelte dell'alleata. "Manca una sedia qui", incalza il direttore del Giornale. "La sedia vuota qui è quella di Meloni, non di Schlein", risponde l'ex premier. Ilfoglio.it

Conte prova a conquistare Atreju ma a scaldare è lo show di Renzi. Applausi e odi di Fdi per Calenda - Il presidente del Movimento 5 stelle non si intesta la leadership del campo largo e difende la scelta di Schlein di non essere presente. ilfoglio.it