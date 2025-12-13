Conte gioca a palla avvelenata con Cerno | schiva rimbalza rilancia Lo slalom del leader M5S ad Atreju

Nel vivace scenario di Atreju, Conte si distingue per un gioco di parole e di ruolo, schivando, rimbalzando e rilanciando le sue strategie politiche. Tra sguardi e mosse sottili, il leader del M5S si presenta con elementi distintivi, come la pochette e il gilet, simboli di un’immagine rinnovata e di un atteggiamento deciso di fronte alle sfide politiche del momento.

La pochette d’ordinanza, rispolverata da qualche tempo a questa parte, la indossava. Il gilet sotto l’abito pure. È un Giuseppe Conte in outfit particolarmente ricercato quello che si è presentato sul palco di Atreju, dove però in qualche modo si è ritrovato a giocare a palla avvelenata con il direttore del Giornale Tommaso Cerno, chiamato a intervistarlo. Il colloquio è stato per lo più uno “schiva, rimbalza, rilancia” da parte del leader M5S, al quale va ed è stato riconosciuto il merito di aver accettato l’invito, così goffamente declinato invece da Elly Schlein. Conte sul palco di Atreju, FdI gli riconosce il coraggio di aver accettato l’invito. Secoloditalia.it Champions: Conte, 'speso tanto a livello fisico e mentale' - Antonio Conte è deluso fino a un certo punto per la sconfitta che evidentemente non lo sorprende tanto per le condizioni in cui il Napoli era arrivato alla sfida con il Benfica. msn.com

