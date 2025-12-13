Conte alla festa di FdI | L’assenza di Schlein? La sedia vuota qui è quella di Meloni – Video

Durante la festa di FdI ad Atreju, Giuseppe Conte ha commentato l'assenza di Elly Schlein, sottolineando come la sedia vuota rappresenti proprio quella di Giorgia Meloni, padrona di casa. L'evento ha attirato l'attenzione su questa simbolica assenza, evidenziando le dinamiche tra i principali protagonisti della politica italiana.

“L’assenza di Elly Schlein ad Atreju? C’è anche una sedia vuota importante qui”, quella di “ Giorgia Meloni, la padrona di casa. Mi aveva invitato a venire, aveva esteso l’invito anche a me, e io ho detto di sì, poteva esserci lei da buona padrona di casa. Però verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando dal palco di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

Schlein invitata ad Atreju, andrà se c'è confronto con Meloni. Conte, Renzi e Calenda alla festa FdI - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Roma a dicembre. adnkronos.com

**Fdi: Conte, Renzi e Calenda saranno ad Atreju, Bonelli 'se vado? Aspetto di sapere data'** - Fratelli d'Italia ha invitato a partecipare ad Atreju, la festa del partito che si svolge sotto le feste natalizie, oltre ... iltempo.it

Festa dei compleanni di Dicembre! Ieri alla Fondazione Conte C. Busi abbiamo celebrato tutti i compleanni del mese di Dicembre, un appuntamento speciale accompagnato dalla musica di Luigi e le immancabili e apprezzatissime torte colorate tutte bu - facebook.com facebook