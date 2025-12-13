Consiglio comunale dei bimbi già al lavoro

A San Benedetto Val di Sambro sono stati proclamati gli eletti nel Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi. Il progetto mira a coinvolgere i più giovani nella vita amministrativa, promuovendo la partecipazione e l’educazione civica tra le nuove generazioni. I giovani rappresentanti si preparano a contribuire alle iniziative e alle decisioni del territorio.

A San Benedetto Val di Sambro sono stati proclamati gli eletti nel Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi. Un progetto sperimentale partito nel 2014, ossia il primo anno del primo mandato amministrativo a guida del sindaco Santoni, e che insieme alla collaborazione con l’istituto scolastico oggi si è fortemente consolidato. "Ci tengo a fare i complimenti agli studenti che si sono impegnati in questo progetto, agli eletti e a coloro che non sono stati eletti", si è complimentata l’assessora alla Scuola, Lorenza Carosi. La continuità di questo progetto dimostra la sua validità e l’interesse da parte di scuola, famiglie e soprattutto dei ragazzi. Ilrestodelcarlino.it

Il consiglio comunale può sfiduciare il suo presidente? - A seguito delle elezioni del 12 e 13 giugno 2022 Rinaldo Melucci è stato rieletto sindaco di Taranto con il 60,63% dei voti dando vita ad una maggioranza di centro- diritto.it

"Non la chiamo presidente". E il Pd fa portare via con la forza il consigliere d'opposizione - Al Comune di Impruneta, un piccolo centro della provincia di Firenze, durante l'ultimo Consiglio comunale si sono registrate scene che in Italia si sperava non si ripetessero più. ilgiornale.it

Convocazione Consiglio comunale di Spinea È convocata la seduta di Consiglio comunale in seduta pubblica: ? giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 19.30, fino ad esaurimento degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ordinaria nella sala consiliare del m - facebook.com facebook