Consegnate le borse di studio in memoria di Luca Petitti scomparso 6 anni fa
A sei anni dalla scomparsa di Luca Petitti, deceduto a 28 anni, l’associazione
A sei anni dalla tragica scomparsa di Luca Petitti, deceduto a soli 28 anni, continua l’impegno dell’associazione di volontariato "Il Cuore di Luca Petitti Odv", costituita dai familiari e dagli amici di Luca con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione, di. Riminitoday.it
Unms Catanzaro-Crotone-Vibo, consegnate borse di studio “Un Servizio al Merito” - Catanzaro–Crotone–Vibo: sei borse di studio in memoria di Filippo Continolo consegnate a studenti di ogni ordine e grado. catanzaroinforma.it
Il talento dei giovani premiato al Piccole Figlie Hospital: assegnate le borse di studio Silvia Frati - Una serata all’insegna dell’emozione e del merito quella che si è svolta ieri nella sala convegni del Piccole Figlie Hospital, dove sono state consegnate le borse di studio intitolate a Silvia Frati, ... gazzettadiparma.it
Mensa scolastica, a Zelo Buon Persico arrivano 350 borse antispreco per gli studenti Consegnate dal sindaco Madonini e dal vicesindaco Brocchieri all’Istituto comprensivo: un progetto per ridurre gli avanzi e educare alla sostenibilità #MensaScolastica # - facebook.com facebook
Consegnate le borse di studio alle studentesse e agli studenti di Scienze infermieristiche dell’ @UniPadova dall’Associazione Amici del Cuore Mestre. Questo pomeriggio, al Municipio di #Mestre, si è svolta la cerimonia di consegna di 7 borse di studio, a x.com
Santa Giustina, consegnate le borse di studio in memoria di Andrea Perot