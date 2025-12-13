Congresso Gilda Unams a Roma | L’autonomia scolastica ha prodotto un progettificio inutile e 7.500 diverse interpretazioni del contratto

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Congresso Nazionale della Federazione Gilda Unams si è tenuto a Roma, presso l'Hotel Best Western di Via Marsala, affrontando il tema dell'autonomia scolastica e le sue conseguenze sul sistema educativo. Durante l'evento sono state discusse criticità come il proliferare di interpretazioni del contratto e le implicazioni di un progetto considerato poco efficace.

Il Congresso Nazionale della Federazione Gilda Unams si è svolto a Roma presso l'Hotel Best Western di Via Marsala. I delegati del sindacato hanno analizzato il bilancio dell'autonomia scolastica introdotta nel 1997 con la Legge Bassanini. L'articolo . Orizzontescuola.it

congresso gilda unams romaUniversità. La Gilda Unams si rinnova: cariche di rilievo anche per l’Unical - L'appuntamento ha saputo restituire, con rara intensità, la profondità del percorso compiuto dal ... cn24tv.it

Immagine generica

BARI CONGRESSO ARTISTI UNAMS

Video BARI CONGRESSO ARTISTI UNAMS